Mersin ve Leszno arasında 'iyi niyet belgesi' imzalandı

Türkiye ile Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin yerel idareleri arasındaki ortaklıkların desteklenmesi amacıyla şehir eşleştirme programlarının sonuncusu gerçekleştirildi.

Proje boyunca yapılan faaliyetlerin ve etkinliklerin kamuoyuyla paylaşıldığı konferansa, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Atık Yönetimi Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Ömer Erdal Bilici katıldı. Konferansa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına İklim Değişikliği ARGE ve Uygulama Şube Müdürü Ömer Öztürk, çevre ve şehircilik uzmanı Erdoğan Karaca, Şule Bektaş ve Münüre Türkmen, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Mürüvvet Korkmaz, Avrupa Birliği Başkanlığı adına AB işleri uzmanı Selman Çetin, Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) adına Başkan Danışmanı çevre mühendisi Cenk Cenkçimenoğlu, Mersin Üniversitesi rektör yardımcısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mersin Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri ve kurum çalışanları katıldı. İklim değişikliği, atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları, belediye atıklarının yönetimi, ÇED uygulamaları konularında sunumların yapıldığı konferansta, Mersin özelinde çevre sorunları da konuşularak, interaktif bir panel gerçekleştirildi. Programda konuşan Başkan Bülent Halisdemir, 12 ay süren, toplamda 144 bin Euro'luk bir bütçeye sahip Türkiye ve Polonya Arası Çevre Ortaklığı Projesi'nin 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren hem Mersin hem de Leszno'da gerçekleştirilen faaliyetler ile devam ettiğini belirterek, “Projemizin genel amacı, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çevre politikasının öncelikle yerel düzeyde idari bir uygulama kapasitesini geliştirmek. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Özel amaç olarak da tabii ki Avrupa Birliği Çevre Politikası'nın yerel düzeyde uygulanmasını güçlendirerek, Mersin ve Leszno arasında sürdürülebilir bir şehir eşleştirme ortaklığını kurmayı hedefledik. Mersin ve Leszno arasında bununla ilgili çalışmalar yaptık” dedi.

Polonya-Leszno Belediye Başkanlığı ile yapılan canlı bağlantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Leszno Belediyesi arasında projenin sürdürülebilirliği için “iyi niyet belgesi” imzalandı. İmzalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve Leszno Belediye Başkan Yardımcısı Adam Mytych tarafından atıldı.

Burada konuşan danışman İbrahim Evrim, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileterek, “Mersin'den çok selamlar, Leszno heyetine merhabalar. Bugün sonuna geldiğimiz, başarıyla bitirmek üzere olduğumuz Türkiye ve Polonya Arası Çevre Ortaklığı Projesi'ne yapmış olduğunuz katkılar için Leszno'ya teşekkür ediyoruz. Bu projeyi burada bitirmiyoruz. Bir iyi niyet anlaşmasına sürdürülebilir olması için imza atacağız. Bu iyi niyet anlaşmasını da Başkanımız adına imzalamaktan onur duyuyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.

Leszno Belediye Başkan Yardımcısı Adam Mytych da çevre, özellikle atık konusunda işbirliği yapmak istediklerini belirterek, “Sadece bu imzayı atmakla kalmayalım. İleriye yönelik beraber yürüteceğimiz projeler adına da ilk adımı atmış oluyoruz” şeklinde konuştu.