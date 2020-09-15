Mersin, yabancılara konut satışında 4'üncü sırada

MERSİN (İHA) – Mersin'e yabancıların ilgisi devam ediyor. Türkiye'de yabancılara en çok konut satılan iller arasında hep ilk sıralarda yer alan Mersin, ağustos ayında da 148 konut satışıyla 4'üncü oldu. Kentte, toplam konut satışları da geçen yıla göre ağustosta yüzde 64 artışla 5 bin 28 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Konut Satış İstatistikleri 2020 Ağustos ayı sonuçlarını değerlendirdi. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde konut satışlarının ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 olduğu bildirildi.

Mersin'de konut satışları ağustos ayında yüzde 64 arttı

TÜİK Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin'deki konut satışlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, Mersin'de konut satışları, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 oranında artarak 5 bin 28 olarak gerçekleşti. Mersin, yüzde 3 pay ile konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı.

Mersin'de ağustosta yabancılara 148 konut satıldı

Yabancılara ağustos ayında 3 bin 893 konut satışı gerçekleşirken, Mersin yine üst sıralarda yer aldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul alırken, 784 konutla Antalya ikinci, 288 konutla Ankara üçüncü oldu. Mersin ise yabancılara 148 konut satışı 4'üncü sırada yer aldı.

Ülke genelinde geçen ay yabancılara konut satışında ilk sırayı İran alırken, bu ülkeyi sırasıyla Irak, Rusya, Afganistan ve Azerbaycan izledi.