Mersin yangın sezonuna hazır

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Mahmut Yılmaz, şube müdürleri ve işletme müdürleri ile şef, teknik eleman ve orman muhafaza memurlarının katıldığı eğitim çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, yangınla mücadelede iyi olmanın ön şartının hazırlıkların iyi yapılması olduğuna işaret ederek, "Bu kapsamda içinde bulunduğumuz süreci iyi değerlendirip hazırlıklarımızı yangın sezonundan önce tamamlamalıyız. Ekiplerimizin kişisel koruyucu donanımları, arozöz, su ikmal ve ilk müdahale araçlarımızın yangın aparatlarının kontrollerini yaptık. Tüm eksiklikleri gidererek yangın sezonuna hazır vaziyete getirdik. 2019 yılının en az yangın ve hasarsız bir yıl olmasını diliyorum" dedi.