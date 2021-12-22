Mersin'de '1 ekmek 1 çorba' dağıtımı artık tüm gün sürecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen '1 ekmek 1 çorba' hizmetinin, atık tüm gün boyunca süreceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz çorba ve ekmek hizmeti, 7'den 70'e her kesime ve özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlara ulaşıyor. Kentin birçok noktasına mobil araçla giden Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin sunduğu hizmetten vatandaşlar da memnun.

“Gün boyu vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, kapsamı genişletilen ‘1 ekmek 1 çorba' hizmeti ile ilgili olarak, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Ücretsiz ekmek ve odun dağıtımımızdan sonra Başkanımız Vahap Seçer, mahalle mutfaklarımızın hafta sonu da açılmasına karar verdi. Bundan sonra çorba aracımız da gün boyu dezavantajlı mahallelerimizde gezerek vatandaşlarımıza hizmet edecek. Bu zorlukları beraber aşacağız. Biriz, beraberiz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu hizmetlerimizin devamı gelecek” dedi.

“Aynı evde yaptığımız gibi”

Oğlunu okuldan almaya giderken çorba dağıtımlarını gördüğünü söyleyen Melek Karapolat, “Okula gidiyordum. Hoşuma gitti bu öneriniz. Oğluma, ‘sıraya gir, sen de al' dedim. Büyükşehir Belediyesinin bu şekilde yaptığı yardımlardan çok memnunuz, çok hoşumuza gidiyor. Bu şekilde olursa gayet memnunuz. Tadına baktım, beğendim. Aynı evde yaptığımız gibi. Çok güzel olmuş, çok beğendim” diye konuştu.

“Gerçekten güzel ve büyük bir hizmet”

Çilek Mahallesi eski muhtarı Muzaffer Gümüştaş, Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği sosyal hizmetlerin daha önce yapılmadığını ifade ederek, “Gerçekten güzel ve büyük bir hizmet. Bunu hiç kimse yapmaz. Duyduk, yoksul insanlara odun dağıtmaya başlamış. Kusursuz bir hizmet yapıyor. Allah ona güç, kuvvet versin. Şu anda çocuklar çok sevindi” dedi.