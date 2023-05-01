Mersin'de 1 Mayıs coşkusu

Mersin'de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, Mersin'de saat 10.30'dan itibaren eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, buradan İnönü Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Bir saatten fazla süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla yol boyunca slogan atan emekçiler, Cumhuriyet Meydanına tek tek aranarak alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğünün çok sıkı güvenlik önlemi aldığı yürüyüş ve mitingde, meydanın etrafı da polis bariyerleri ile kapatıldı.

Yürüyüşe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da katılarak alandakileri selamladı. Mitinge çok sayıda kişi, çocukları ve bebek arabalarında bebekleriyle gelirken, Cumhuriyet Meydanını tamamen dolduran binlerce kişi davul zurna eşliğinde halay çekti. Dev bir Atatürk posterinin de açıldığı ve Türk bayraklarının dalgalandırıldığı miting, yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşuyla başladı. Ardından emekçiler hep bir ağızdan 1 Mayıs marşını söyledi.

Mitingdi katılımcılar adına konuşma yapan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve DİSK Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, tüm katılımcıların gününü kutladı. Mersin'deki 1 Mayıs mitingi, yerel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

Öte yandan, DİSK'i protesto eden bir kadın ile Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri arasında tartışma yaşandı.