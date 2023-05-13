Mersin'de 1 milyon 378 bin 750 seçmen oy kullanacak

Mersin'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 4 bin 123 sandıkta 1 milyon 378 bin 750 seçmenin oy kullanacağı bildirildi.

Yarın yapılacak olan seçimlerle ilgili kentte seçim güvenliğine ilişkin her türlü tedbir alınırken, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapılan toplantıda, seçimin güvenlik ve huzur içerisinde yapılmasına yönelik alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Toplantıda, görevlendirilen araç ve personel hususu başta olmak üzere kolluk birimlerimin seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası koordinasyon içinde yürütecekleri güvenlik ve asayişin teminine yönelik çalışmalar hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

1 milyon 378 bin 750 bin kayıtlı seçmen bulunuyor

Öte yandan yarınki seçimlerde Mersin'de kayıtlı bulunan 1 milyon 378 bin 750 seçmen, cumhurbaşkanını ve 13 milletvekilini belirmek için sandık başına gidecek. YSK kayıtlarına göre 4 bin 123 sandıkta oy kullanacak olan seçmenlerden 760 bin 872'si kent merkezinde bulunuyor.

Mersin'de seçmen ve sandık sayıları ise şöyle; "Akdeniz 504 sandık, 176 bin 153 seçmen. Anamur 179 sandık, 52 bin 830 seçmen. Aydıncık 32 sandık, 8 bin 903 seçmen. Bozyazı 69 sandık, 20 bin 949 seçmen. Çamlıyayla 25 sandık, 7 bin 95 seçmen. Erdemli 345 sandık, 111 bin 674 seçmen. Gülnar 98 sandık, 20 bin 515 seçmen. Mezitli 437 sandık, 157 bin 884 seçmen. Mut 184 sandık, 48 bin 487 seçmen. Silifke 311 sandık, 97 bin 604 seçmen. Tarsus 754 sandık, 249 bin 821 seçmen. Toroslar 636 sandık, 226 bin 675 seçmen. Yenişehir 549 sandık, 200 bin 160 seçmen."