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Mersin'de 1 milyon 65 bin liralık kaçakçılık operasyonu

Mersin’de, Türkiye’ye yasa dışı yollardan, vergileri ödenmeksizin sokulan 1 milyon 65 bin 500 lira değerinde bin 345 adet gümrük kaçağı kumandalı araç anahtarı ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.

Mersin'de, Türkiye'ye yasa dışı yollardan, vergileri ödenmeksizin sokulan 1 milyon 65 bin 500 lira değerinde bin 345 adet gümrük kaçağı kumandalı araç anahtarı ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak yollardan getirilmiş çeşitli araçlara ait kontak anahtarı ve kumandalarının olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan, vergileri ödenmeksizin sokulan 1 milyon 65 bin 500 lira değerinde bin 345 adet gümrük kaçağı kumandalı araç anahtarı ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirdi.


Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

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