Mersin'de 1 milyondan fazla kişi aşılandı

Mersin'de Covid-19 ile mücadelede çalışmaları kapsamında aşı olanların sayısının dün itibariyle 1 milyonu aştığı bildirildi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 45 milyona dayanırken, Mersin'de bu rakamın 1 milyon sınırını aştığı belirtildi. İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, mobil aşı ekiplerinin sayısını arttırdıklarına vurgu yaparak, kentte bulunan kamu, özel yataklı sağlık tesislerinin yanı sıra aile sağlığı merkezlerinde de aşılamanın hızla devam ettiğini kaydetti.

Mersin'in coğrafi olarak çok geniş bir bölgeyi kapsadığına dikkat çeken Ceviz, "Sağlık tesislerine ulaşmada zorluk yaşayan mahallelerimizle sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarının yoğun olduğu yerlerde mobil aşı ekipleri oluşturduk. İl genelinde oluşturduğumuz 45 mobil aşı ekibimizde 39 hekim ve 104 sağlık personelimizle hizmet veriyoruz. Mobil ekiplerimiz kısa süre içerisinde 10 bin civarında aşı yaptı. İl genelinde ise günde ortalama 30 bin civarında aşı yapıyoruz. Dün itibariyle 1 milyon sınırını aştık. Mersinli hemşerilerimizin aşıya olan ilgisi gayet iyi. 25 yaş üzeri vatandaşlarımız randevu alarak veya kimlik kartlarıyla sağlık tesislerine veya mobil aşı ekiplerimize müracaat ederek aşılarını yaptırabilirler” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ceviz, ihtiyaç duyulması halinde ekip sayısını arttırabileceklerini belirterek, eski normallere dönebilmek için özveriyle aşılama çalışmalarını sürdüren sağlık personeline teşekkür etti.