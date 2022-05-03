Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak

MERSİN (İHA) – Mersin'de sulama sezonu 1 Nisan'da başladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu sezonda Mersin'de 717 bin 560 dekar tarız arazisinin sulanacağını belirterek, “Mersin'de yapılacak sulu tarım ile ekonomiye 6 milyar 261 milyon 503 bin TL katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, DSİ'nin, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması amacıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti. 2022'nin, DSİ'nin sulama yatırımlarında hamle yılı olacağını vurgulayan Yıldız, “Bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı getiriyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz ekonomisine 6 milyar 261 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Bu çerçevede Mersin'de 1 Nisan tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 717 bin 560 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Yıldız, “Mersin'de 717 bin 560 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 6 milyar 261 milyon 503 bin TL katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon diliyoruz” dedi.