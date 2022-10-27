İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 248 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 248 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 248 gram skunk maddesi ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.