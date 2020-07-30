İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin’de bir tır garajının deposunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon liran olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Mersin'de bir tır garajının deposunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon liran olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tır garajındaki isimsiz depoda arama yaptı. Yapılan aramada, depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen depo sahibi N.A., Y.A. ve İ.A. isimli 3 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.