İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 10 milyon boş makaron ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir tırda yapılan aramada 10 milyon boş makaron ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tırda yapılan aramada 10 milyon boş makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, gümrük kaçağı bandrolsüz boş makaron kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda S.Ö. isimli şahsın kullandığı tırı takibe aldı. Tırın içinde boş makaron olduğunu tespit eden ekipler, otoban kavşaklar mevkiinde tırı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada tırın farklı yerlerinde 10 milyon boş makaron ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü

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