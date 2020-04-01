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Mersin'de 100 kilo bozuk sucuk ele geçirildi

Mersin’de zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ve menşei olmayan 100 kilogram sağlığa zararlı sucuk ele geçirdi.

Mersin'de zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ve menşei olmayan 100 kilogram sağlığa zararlı sucuk ele geçirdi.


Bir ihbar üzerine harekete geçen merkez Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki semt pazarının etrafında kaçak olarak satış faaliyeti gösteren bir seyyar satıcıya denetim yaptı. Yapılan incelemede bir otomobilin arkasında 100 kilogram tarihi geçmiş ve menşei olmayan sucuk ele geçirilirken, satışı gerçekleştiren kişi hakkında da cezai işlem uygulandı. Tutanakla el konulan bozuk ürünler, ekiplerin kontrolünde imha edildi. Zabıta ekipleri, satışı yapan kişiye tarihi geçmiş bir ürünü satarak halkın sağlığıyla oynadığını belirtirken, satıcı da gözünün görmediğini ve bundan dolayı dikkat edemediğini iddia etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını önemli derecede tehdit eden açıkta gıda satışının önlenmesi konusunda denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Yılmaz, "Halkımızın sağlığı ile kimse oynayamaz. Sağlıksız koşullarda gıda satışı yapan işletme veya kişilere asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas olmalarını, bu gibi durumlarla karşılaştıklarında Zabıta ekiplerimize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

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