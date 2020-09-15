İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 102.5 kilo tütün ve 31 bin makaron ele geçirildi

Mersin’de yetki belgesi olmadan izinsiz olarak satışı yapıldığı belirlenen 102.

Mersin'de yetki belgesi olmadan izinsiz olarak satışı yapıldığı belirlenen 102.5 kilo tütün ile 31 bin makaron ve 300 adet filtre ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kızkalesi bölgesinde devriye görevi yapan ekipler, bir aracın içerisinde poşetlenmiş halde çok miktarda tütün olduğunu fark etti. Araçta arama yapan ekipler, şeffaf poşetler içerisinde toplam 102.5 kilo satışa hazır kıyılmış tütün, 31 bin adet makaron ve 300 adet beyaz renkli filtre ele geçirdi.


Yapılan kontrollerde, 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yetki belgesi


olmadan tütün satışı yaptığı belirlenen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.