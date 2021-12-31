Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu. Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, dün Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlenmiş, yine 5 kişi gözaltına alınırken, 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirilmişti.

Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti.