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Mersin'de 11 stajyer avukat yemin edip cübbe giydi

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 11 stajyer avukat, meslek yemini ederek savunma mesleğinin yeni neferleri oldu.


Mersin Adliyesi Baro Odasında düzenlenen yemin töreninde konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, genç meslektaşlarına başarılar dileyerek, "Hukukun hangi alanında görev yaparsanız yapın, ister avukat, ister hakim, ister savcı olun, önce hukuk, insan hakları diyecekseniz. Hukukçu kimliğinizi ve hukukçu vicdanınızı asla terk etmeyin. Pusulanız hukuk olsun. Sizlere en büyük tavsiyem bu olacak” dedi.


Daha sonra kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. Avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı atan stajyer avukatlara ruhsatnamelerini Yeşilboğaz takdim etti.

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