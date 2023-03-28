İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 110 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 110 bin adet satışa hazır hale getirilen dolu makaron ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 110 bin adet satışa hazır hale getirilen dolu makaron ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 2 şahsın araçları ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alması üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilere yönelik Çamtepe Mahallesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilere ait olan ve takibe alınan araç durdurulup arama yapıldı. Aramada 110 bin adet satışa hazır hale getirilmiş dolu makarona ele geçirildi.


Ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına alarak yasal işlem başlattı.

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