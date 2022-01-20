Mersin'de 112 ekipleri, 2021'de 199 bin 241 vakaya müdahale etti

Gül, "Yaygın istasyon ağımız ile şehir içi vakaların yüzde 90'ına 10 dakikanın altında kırsalda ise yüzde 92'sine 30 dakikanın altında ulaşıyoruz" dedi.

Başkan Mehmet Gül, 2020 yılını İHA'ya değerlendirdi. 2021 yılında da sahada çalışan acil sağlık hizmetleri personelinin cansiperane göre yaptığı belirten Gül, korona virüs dolayısıyla her vakadan sonra ambulansların dezenfekte edildiği söyledi. Acil sağlık hizmetlerinin rutin işleri içerisinde öncelikle acil vakaların yer aldığını vurgulayan Gül, "Bunlar nelerdir? Trafik kazalarıdır, kalp krizleridir, ani gelişen sağlık sorunlarıdır. Bu görevimizin yanı sıra dediğim gibi pandemi sürecinde de Covid olduğu şüphesiyle acil çağrı merkezimize gelen çağrıların da tamamına yakınını değerlendirdik ve şüpheli olan vatandaşlarımızı, gerekli sağlık tedbirlerini alarak, pandemi kurallarına riayet ederek en yakın sağlık tesisine taşıyıp, PCR testlerinin yapılmasına katkı sağladık. 2021 yılında toplam 199 bin 241 vakaya çıktık" diye konuştu.

"Kent merkezinde ilk 10 dakikada vakaların büyük bölümüne ulaşıyoruz"

Mersin genelinde 64 istasyon bulunduğunu kaydeden Gül, "Bünyemizde 111 ambulansımız var. Bunların 65 sahada aktif, diğerleri yedek olarak kullanılıyor. Yani birinde bir arıza geliştiğinde, kaza olduğunda devreye giriyor ya da olağan dışı bir durum olduğunda anında personel bularak onları tekrar aktif hale getiriyor. Ayrıca bu ay içinde 2 ambulansımız daha geldi. Bakanlığımız ihtiyaç duyduğumuz alanlarda gerek personel gerek yeni ambulanslarla bizi destekliyor. Gelen 1'i 4x4 2 ambulansımızı uygun yerlerde değerlendireceğiz. Toplam 200 bine yakın vakanın 15 bine yakını hastaneler arası sevk olarak yapıldı. Bu da çok önemli. Yani hastaların hastanede uygun yatağının bulunması için komuta kontrol merkezi gerekli çalışmaları yapıp, hastayı sevk etmiştir. Bu süreç içerisinde biz aynı zamanda zamanla da yarışıyoruz. Kent merkezinde ilk 10 dakikada hastaya ulaşım süremiz yüzde 90'un üzerinde. Kırsal alanda 30 dakikada ulaşmamız gereken vaka oranımız ulaştığımız vaka oranımız yüzde 92 civarlarında. Bu da ilimiz için büyük bir avantaj" şeklinde konuştu.

"30 bin kişiye 1 ambulans düşüyor"

İl nüfusuna göre ambulans sayısının çok iyi olduğunun altını çizen Gül, "Normalde 50 bin nüfusa bir ambulans varken şimdi ilimizde yaklaşık 30 bin kişiye bir ambulans düşmekte. Anamur'dan Yenice'ye kadar en ücra köşelere ulaşabilecek konumlanmalar yapılmış oluyor. Ayrıca kar paletli ambulanslarımız var. Bunları en çok kar alan bölgelerde kullanıyoruz. Yılın 4 ayı o bölgede yedek ambulans olarak bulunuyor. İhtiyaç olduğu halde zaman onu kullanıyoruz. Aynı zamanda helikopter ambulans bildiğiniz üzere biz Adana bölgesine bağlıyız. İhtiyaç olduğunda direkt kalkışını sağlattırabiliyoruz, vatandaşımıza hizmet ettirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"5 tane yeni istasyon ve ambulans ekibi kuracağız"

Çağrılarda telefon görüşme süresinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Vakaya kent merkezinde 10 dakika içinde ulaşmamız gerekiyor ancak telefonla görüşme süresi çok önemli. Burada vatandaşlarımızın doğru ve hızlı adres vermesi çok önemli. 2021 yılında bir önceki yıla göre gereksiz ambulans çıkışlarımız yüzde 60 oranında azaldı. Buda vatandaşlarımızın duyarlılığından kaynaklanıyor. Sahada hastaya ulaşmak için ambulansa yol vermeler, kenara çekilmeler konusunda sürücüler çok duyarlı. 10 dakika ve 30 dakikada vakalara varmak standart veri. Bunun oranını artırmak bizim görevimiz. Bunun için de bu yıl içerisinde ilimizin beş tane daha yeni istasyon onayı için Bakanlığımıza başvurumuz yapıldı. Bunlarla ilgili o bölgelerde personel ataması gerçekleştiğinde aktif hale gelecektir. O da sürece bağlı. İnşallah bu sene bir tanesini ya da iki tanesini açabiliriz. Onu da merkezde değerlendiriyoruz. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'de birer tane ve Tarsus'ta da bir tane olmak üzere 5 tane yeni istasyon ve ambulans ekibi kuracağız" dedi.

"Gecikmeler bir lokasyonda aynı anda vakalar çıkınca oluyor"

Çok düşükte olsa bazı vakalara geç kalınmasının bazı sebeplerden kaynaklandığını dile getiren Gül, "Bizim istasyonlarımız lokasyon lokasyon. Bu lokasyondaki ambulans o esnada başka bir vakaya çıkmışsa o lokasyona başka bir lokasyondan başka bir ambulans gönderiliyor. Tabii bu süreci uzatıyor. Yani vakaya ulaşma sürecinin zaman zaman 10 dakikanın üzerine çıkmasının veya kırsalda 30 dakikanın üzerine çıkmasının sebebi bundan kaynaklanıyor. Bütün istasyonlar yerinde olsa, biri aradığında ambulans kent merkezinde en fazla 10 dakika içinde bölgeye ulaşır. Tabi özellikle vatandaşlarımıza 112 personelini evlerinde hoşgörüyle ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Bunun devamını diliyorum. Vatandaşlarımız ambulans isterken biraz daha dikkat etmeliler. Aciliyeti olmayan ama vatandaş için hizmet olarak görülen durumlarda 112'yi kullanmamalı gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu tür talepleri komuta merkezindeki sağlıkçılar ve danışman doktorlarımız değerlendirip ambulans gerekliliğini veya gerekmediğini ifade ederek cevabını vermektedirler. Vatandaşlarımızın buna riayet etmelerini istiyorum. Çoğu sürücü uyuyor ama bundan sonrada lütfen ambulansın siren sesini duyan sürücülerimiz yol versinler. Çünkü ağır hastalar ve trafik kazalarında zaman çok önemli. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İlk yardım eğitimlerine de devam ettiklerini kaydeden Gül, "Sağlık Bakanlığımız koordinesinde Müdürlüğümüz tarafından verilen ilk yardım eğitimleri çok önemli. İlimizde 2021 yılında pandemi olmasına rağmen Müdürlüğümüz bin 525 kişiye ilk yardım eğitim verdi. Ayrıca özel sektörle birlikte toplam 6 bin 127 kişi ilk yardım eğitim aldı. Ben vatandaşlarımızdan ilk yardım eğitimi almalarını istiyorum. En azından ambulans gelene kadar bir hastanın daha kötüye gidişini önlemek için kendi aldıkları eğitimle bunu yapabilir. Onun için ücretsiz eğitimlerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.