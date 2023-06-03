Mersin'de 125 kilometre bisiklet yolu yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi artan nüfusla beraber oluşan araç sahipliği, kentsel kullanım alanlarının genişlemesi ve çeşitlenmesi gibi sorunları azaltmak ve yeni oluşabilecek sorunları engelleyebilmek için sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet ulaşımını desteklemeye devam ediyor. Çocukların bisiklet kullanımını teşvik edebilmek amacıyla, Türkiye'de ilk defa yapılan ‘Evden Okula, Güvenle Pedalla Projesi' çerçevesinde, Mezitli ilçesi 75. Yıl Ortaokulu pilot okul olarak seçildi ve okul güzergahındaki sokaklara bisiklet yolu yapıldı. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde bisikletli ulaşım sağlaması amacıyla hazırlanan bu proje çerçevesinde UKOME kararı alınarak, yol hızı saatte 30 kilometreye düşürüldü.

Belediyeinin filosundaki 118 yeni otobüsün tamamında bisiklet aparatı bulunduğu belirtildi. Özellikle bisikletli gezginlerin kırsal kesimlere ulaşabileceği şekilde bisiklet aparatlı otobüslerin hat planlamasını yapmaya dikkat ettiği belirtilen belediyenin merkez 4 ilçe ve Tarsus'ta da toplam 38 istasyonda 414 bisiklet kapasiteli bisiklet park istasyonu ve 8 adet bisiklet bakım/tamir istasyonu bulunduğu kaydedildi. Kentbis Merkezi'ne ek 6 istasyonda 85 adet bisiklet ile hizmet veriliyor ve Kentbis üyesi 86 bin 276 kişi bulunduğu da aktrıldı.

Büyükşehir olarak en son tamamlanan 3. Çevre Yolu ve İstiklal Caddesi çalışmalarıyla birlikte toplam 125 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yoluna sahip olduklarını ifade eden Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürü Murat Altuntaş, “Mevcut ve yeni açılan imar yollarımızda, mevzuata uygun bisiklet yolları çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, kavşak noktalarını da mümkün olduğu kadar bisikletli ulaşımına uygun olarak projelendirerek devam etmekteyiz” dedi.

Bisiklet Ana Planı çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini ve ilk yaptıkları çalışmaların üzerine toplam 277 kilometre bir planlama içerisinde olduklarını kaydeden Altuntaş, “Bu çalışmaları da kısa ve orta vade içerisinde tamamlamayı planlamaktayız. En son yaptığımız Ulaşım Ana Planı çerçevesinde aldığımız verilerde, 2020 yılı öncesinde yaklaşık bisiklet yolculuğu 13 bin 200 civarındayken, bu rakam 2022 yılı içerisinde 32 bin 200 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu da yaptığımız çalışmaların bir sonucu olarak, vatandaşlarımızda bisiklet kullanımının arttığını gösteriyor” diye konuştu.

Mersin'de bisiklet kullanmanın artık çok keyifli bir hale geldiğini söyleyen bisiklet kullanıcılarından Zeki Çağlar, “Sahilde sabah sporuyla başlayıp, akşam zaman zaman Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde yapılmış olan bisiklet yolunda arkadaşlarla bisiklet sürüyoruz. Çok da keyif alıyoruz. 14 yıldır bisiklet sürüyorum. Çarşıya geçeceğim zaman, arabamı kullanmadan bisiklet yolundan rahat bir şekilde gidip gelebiliyorum” ifadelerini kullandı.