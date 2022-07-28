Mersin'de 13 üreticiye 325 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi çerçevesinde 13 üreticiye 325 adet küçükbaş hayvan teslim edildi.

Kadın çiftçilerin başvurularının pozitif ayrımcılık yapılarak değerlendirildiği proje çerçevesinde, Veteriner Hekimler Odası tarafından da 1 yıl süresince ücretsiz aşı ve bakım desteği sağlanıyor. Çelebili Mahallesi'nde yapılan dağıtım töreninde proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Selçuk Şahutoğlu, 2020 yılında bin 500 hayvanın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıp, üreticiye ücretsiz olarak dağıtımı ile başlayan projede, 2021 yılında da bin 500 hayvanın satın alınarak dağıtıldığını, ancak 2022 yılına gelindiğinde üreticilerden yeni doğan 527 adet hayvanın belediyeye geri verildiğini söyledi.

Her yıl 60 üreticinin her birine, 24 dişi 1 adet de erkek olmak üzere 25 küçükbaş hayvanın teslim edildiğini ifade eden Şahutoğlu, “2020 yılında hayvanları teslim ettiğimiz üreticilerimiz, hedeflerimiz doğrultusunda şu anda o hayvanları yetiştiriyor, çoğaltıyor ve sonraki yıllarda, bizden aldığı 25 hayvanı peyderpey teslim ediyor. Biz de bu hayvanları yeni üreticilerle buluşturuyoruz. 2022 yılına geldik ve projemizin 3. yılındayız. 2020 yılında dağıttığımız bin 500 hayvandan doğan 527 yavruyu, bu yıl üreticilerimiz bize verdi. Biz ise 963 hayvanı satın aldık. Yani bu yıl dağıttığımız bin 500 hayvanın 527'si, 2020 yılında dağıttığımız hayvanların yavrularından oluşuyor. Bu durum, bir süre sonra projenin tamamen kendi kendini sürdürebilir hale geleceğini gösteriyor. Ulaşmak istediğimiz nokta, 5. yılın sonunda temin edilecek hayvanların tamamının kendi üreticilerimiz tarafından çoğaltılması ve bu hedefe de emin adımlarla ilerliyoruz. Başkanımız öncülüğünde başladığımız bu proje, gayet başarılı şekilde devam ediyor” dedi.

Projeye başvurusu onaylanan kadın üreticilerden Münevver Yılmaz, hedefinin daha fazla üretim yapmak olduğunu belirterek, "Genç bir üretici olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Bey'in hayata geçirdiği bu projeye adım atmak istedim. Zaten daha önce de aklımızdaydı ama piyasadan, ekonomiden dolayı yapamıyorduk. Böyle bir projeye girmek istedim ve başvurum onaylandı. Hedefim daha da fazla üretmek, sürü yapmak” diye konuştu.

Hayvancılığın içerisinde büyüdüğünü ifade eden kadın çiftçilerden Ferdane Turgut ise “Bu projeyi gerçekten gönülden onaylıyorum. Yapmak isteyen herkese de tavsiye ediyorum. Belediye yetkilileri köyümüze geldiler, projeden söz ettiler ve gönüllü olarak katıldım. Onaylandı ve çok mutluyum. Hedefim mümkün olduğunca çoğaltabilmek. Ben zaten hayvanların içinde büyüdüm, hayatım hayvancılık” şeklinde konuştu.