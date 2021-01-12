Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'de deniz yoluyla yasa dışı olarak ülke dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Anamur ilçesi Karaağaç sahilinde denize açılmak üzere olan düzensiz göçmen grubu olduğu bilgisini alan ekipler, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollardan ülke dışına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.