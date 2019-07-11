Mersin'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği

Dr. Ahmet Çamsarı, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin bayrağına, bağımsızlığına, demokrasisine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Mersin Üniversitesi tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Erdemli ilçesinde anma etkinliği düzenlendi. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, MEÜ İslami İlimler Fakültesi'nden Ar. Gör. Furkan Gan tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.

Törende konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin dünyada eşine az rastlanan bir mücadele örneği sergilediğini, Türk milletinin bayrağına, bağımsızlığına, demokrasisine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Hain terör örgütü FETÖ üyelerinin, 15 Temmuz gecesi kanlı planlarını kolayca gerçekleştirebileceklerini düşündüklerini, ancak Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan Türk milletinin, bir kere daha vatanına el uzatmaya kalkanı affetmediğini vurgulayan Çamsarı, “Silah ve bombalarla bizi yıldırmaya çalıştılar. Çanakkale ruhunun yaşadığı bu toprakların kahraman evlatlarıysa tanklara, uçaklara meydan okudu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve camilerden okunan selâlarla meydanlara, köprülere akın eden vatandaşlarımız, canları pahasına hainlere geçit vermedi. Son nefesini verirken bile bayrağını elinden düşürmeden, tanklara kahramanca direndi. Hainler, kahraman emniyet teşkilatımız ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu personelini de karşısında buldu. Darbe gecesi Ömer Halisdemir gibi kahraman askerlerimiz şahadeti göz alarak direnişin sembolü haline geldi. Ve Allah'a çok şükür zafer, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bir kere daha şanlı Türk milletinin oldu" diye konuştu.

Çamsarı, Mersin Üniversitesi mensupları olarak hainlere asla geçit vermeyecekleri mesajını daha ilk anda ilgili mercilere ilettiklerini belirterek, “Mersin'de vatandaşlarımızla birlikte demokrasi nöbetlerinde yer alarak, üniversitemizde etkinlikler düzenleyerek ihanet şebekelerine, terörden medet umanlara, milli iradeyi hiçe sayan gözü dönmüş demokrasi düşmanlarına, tavrımızı ve kararlılığımızı gösterdik” ifadelerini kullandı.

Etkinlik daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amaçlı bilgilendirme toplantısı ile devam etti. Toplantının açılışında konuşan Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, demokrasinin ön şartının milli birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak, birçok darbe ve darbe girişiminin yaşandığı Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz'un diğer darbelerden farklı özelliklere sahip olduğunu belirtti. Çelik, 15 Temmuz'da halkın daha ilk andan itibaren dayanışmayla darbecilerle tepki gösterdiğini ifade ederek, darbe girişimine halkın birleşerek tepki göstermesinin demokrasiye olan bağlılığı bir kere daha ortaya koyduğunu söyledi.

MEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Yorulmaz ise geçmişten bu yana coğrafyada tahakküm kurmaya çalışan dış güçlerin faaliyetlerini, tarihten çarpıcı örneklerle dile getirdi. FETÖ tipi örgütlenmelerin yapısal özelliklerine de dikkat çeken Yorulmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin küresel sermayeyle, kapitalizmin küreselleşmesiyle ve dünyada ekonomik gücü elinde bulunduran ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileriyle doğrudan bağlantısı olduğunu ifade etti.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Bozkurt da konuşmasında, özellikle ABD'nin Türkiye ve bölgede yürüttüğü politikalara ve bunun siyasal, toplumsal, askeri ve ekonomik etkilerine vurgu yaptı.