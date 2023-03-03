Mersin'de 164 bin 845 depremzede misafir ediliyor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye en yakın il konumundaki Mersin'deki hastanelere 23 bin 294 yaralı afetzedenin getirildiğini belirterek, "Ayrıca gerek evlerde kalan gerek diğer yurt ve benzeri yerlerde kalanlarla birlikte toplam 164 bin 845 afetzede şu anda resmi kayıtlarımıza göre ilimizde barınıyor" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Valilik binasında düzenlediği toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin Mersin'de de yakından hissedildiğini söyledi. Deprem sonrası ilgili birimlerce il genelinde hızlı bir tarama yapıldığı bilgisini veren Pehlivan, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığının tespit edildiğini belirtti. Ardından İçişleri Bakanlığı talimatı ile depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da görevlendirildiğini ifade eden Pehlivan, 28 Şubat itibarıyla oradaki görevini tamamlayarak Mersin'e döndüğünü söyledi.

Bölgede gerçekten çok büyük bir doğal afetin meydana geldiğini ve bunun yol açtığı büyük acılar ve ıstırapların yaşandığını vurgulayan Pehlivan, "Böyle büyük bir depremi elbette ki büyük bir dayanışma ile birlik ve beraberlik içerisinde, kenetlenerek aşmak mümkün. Bu kenetlenmeyi de göstererek inşallah bu afetin yaralarını saracağız" diye konuştu.

"Mersin'e 23 bin 294 yaralı afetzede getirildi"

Devletin bütün kurumlarının ilk andan itibaren milletiyle birlikte kenetlenerek yaraların sarılması için çaba gösterdiğini dile getiren Pehlivan, Mersin'den de deprem bölgesine bin 806 araç ve 3 bin 922 personel gönderilerek çalışmalara destek sağlandığı bilgisini verdi. Pehlivan, bunun dışında 581 tır ayni yardım ve 45 bin litre akaryakıt gönderildiğini kaydetti. Mersin'in deprem bölgesine en yakın il olması nedeniyle özellikle yaralıların buraya sevkiyatı konusunda da adeta bir üs haline geldiğini belirten Vali Pehlivan, "Depremden etkilenen illerden ilimize bugüne kadar toplamda 23 bin 294 yaralı afetzede gelmiş. Ve bizim sağlık birimlerimizden, hastanelerimizden hizmet almıştır. Bunların 21 bin 825'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 144 afetzede hala yoğun bakımda. 18 afetzede hala müşahede altında, 513 afetzede daha ileri tetkik tedavileri için sevk edilmiş, 387 afetzede yataklı servislerde tedavi görüyor ve 424 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Resmi kayıtlara göre 164 bin 845 afetzede ilimizde barınıyor"

Deprem bölgesinden Mersin'e ilk etapta yoğun bir geliş olduğunu kaydeden Pehlivan, hızlı bir planlama ile AFAD Başkanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlarla koordineli bir şekilde bu kişilerin kurumların tesislerine yerleştirildiğini söyledi. Bu çerçevede Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında 2 bin 693, okul pansiyonlarında 4 bin 140, Büyükşehir Belediyesi tesislerinde 3 bin 62, Akdeniz Belediyesi tesislerinde 550, Yenişehir'de 689, Erdemli'de 55, Toroslar'da 42, Anamur'da 34 ve Tarsus Belediyesi tesislerin de 824 afetzedenin barındırıldığını ifade eden Pehlivan, "Belediye tesislerinde barındırılan afetzede sayısı toplamda 5 bin 256'dır. Tabii KYK yurtları bu anlamda çok önemli bir fonksiyon üstlendi. KYK yurtlarında barındırılan ise 10 bin 220. Bin 221 kişiyi özel yurtlarda; otel, motel ve benzeri işletmelerde de 43 bin 840 vatandaşımızı barındırıyoruz. Toplam Mersin'de ağırladığımız depremzede sayımız 62 bin 184. Bunun dışında evlerde kalanlar var. Bize depremzede olarak kayıt yaptırın afetzede sayısı da 97 bin 405 kişi. Gerek evlerde kalan gerek diğer yurt ve benzeri yerlerde kalanlarla birlikte toplam 164 bin 845 afetzede şu anda resmi kayıtlarımıza göre ilimizde barınıyor" şeklinde konuştu.

Bu resmi kayıtların dışında Mersin'de bulunanların da olabileceğini söyleyen Pehlivan, bununla ilgili bütün kaymakamlıklardan bir çalışma yapılmasını istediğini belirterek, "İlimiz zaten normal şartlarda belli aylardan itibaren yazlıklara ve benzeri yerlere göç alan bir konumdaydı. Bu deprem de bunu öne almış gibi de gözüyor. Bu yönüyle de bir tespit yapacağız" açıklamasında bulundu.

"Mersin'deki hasarlı binalarda tespitler yapıldı"

Mersin'deki riskli binalara yönelik de çalışma yapıldığı bilgisini de veren Vali Pehlivan, "Vatandaşlarımız tarafından ulaştırılan başvurularda 3 bin 95 binada Çevre, Şehircilik ve afet çalışma gruplarınca hasar tespit çalışması yapıldı. Bu tespitler neticesinde 21 bina orta hasarlı, 244 bina az hasarlı, 2 bin 830 bin da hasarsız olarak tespit edildi. Bu konuda arkadaşlarımızın sahadaki çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"59 okul boşaltıldı, 16 okulla ilgili yıkım kararı alındı"

Mersin'de 430 bin öğrenci bulunduğunu belirten Pehlivan, deprem bölgelerinden kente 18 bin 801 öğrencinin nakil olarak geldiğini ve bu öğrencilerin okullara yerleştirilmesinin sağlandığını söyledi. Okulların depremden etkilenip etkilenmediği konusunda da çalışma yapıldığını aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı kesinlikle riske etmeyecek şekilde bu okullarımızda fiziki şartlarla ilgili tespitler yaptılar. Toplam 453 okulumuzda, tamamına yakınında hasar tespit çalışması yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde 59 okulumuzu boşalttık. Hasar derecesine bakmaksızın bu okullar boşaltıldı. 16 okulumuzla ilgili de yıkım kararı aldık. Bu okullardaki öğrencilerimizi müsait olan okullara aldık. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığımız ile irtibat halinde hızlı bir şekilde planlama yaptık. Bu konuda da en kestirme yolun prefabrik okullar olacağını düşündük. Hızlı bir şekilde bunları yapmak suretiyle gerek Milli Eğitim Bakanlığının destekleri gerekse hayırseverlerin destekleriyle adımlar atıyoruz."

"Evim Yuvan Olsun' projesi

'Evim Yuvan Olsun' projesi çerçevesinde 87 kişinin Mersin'de evinin depremzedelere tahsis edilebileceği yönünde başvuru olduğu bilgisini de paylaşan Pehlivan, fahiş kira artışlarıyla ilgili ise "Kiraların orantısız bir şekilde ve kabul edilemez bir şekilde arttığını üzülerek takip ediyoruz. Bu durum hepimizi vicdanen rahatsız ediyor. Bu konuda ilgili kurumlar şu anda alanda tarama çalışması yapıyor. Bu konuda tespit yapılması durumunda gerekli hem idari işlemleri hem de adli işlemleri yapacağız" diye konuştu.