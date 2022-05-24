İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 18 milyon makaron ele geçirildi

Mersin’de bir tır ve depoda yapılan aramada 18 milyon makaron ele geçirildi.

Mersin'de bir tır ve depoda yapılan aramada 18 milyon makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, gümrük kaçağı bandrolsüz makaron kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında belirlenen bir tır ve depoda yüklü miktarda makaron olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.Y.'nin kullandığı tırda ve R.Y. isimli şahsın deposunda arama yapan ekipler, toplam 18 milyon makaron el geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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