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Mersin'de 182 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN (İHA) – Mersin’de narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda 182 kilo 155 gram esrar ele geçirildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda 182 kilo 155 gram esrar ele geçirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı veya sağladığı tespit edilen S.G. adlı şahsın aracında ve iş yerinde arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin yaptıkları aramalarda, şahsın aracında ve iş yerinde 15 paket halinde daralı 76 kilo 650 gram ve 22 paket halinde 105 kilo 505 gram olmak üzere toplam 37 paket daralı 182 kilo 155 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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