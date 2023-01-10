Mersin'de 18'inci kurs merkezi açıldı

Mersin'de büyükşehir belediyesi tarafından 'Eğitimde Fırsat Eşitliği İlkesi' ile hayata geçirilen eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinin 18'incisinin açıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinin 18. şubesi, Hal Mahallesinde hizmet vermeye başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 18'incisi olan Hal LGS Kurs Merkezinde 80 öğrenci ile eğitim ve öğretime başladıklarını ifade eden Sorumlu Şahika Melek Aksoy, "Öğrencilerimiz okuldan sonra direkt merkezimize gelerek, önce kendileri için hazırlanmış olan yemeklerini yiyorlar, sonra derslerine giriyorlar. Eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile Hal LGS Kurs Merkezi öğrencilerimize, hak ettikleri çağdaş eğitimi yıl boyunca sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Burada dersler çok güzel anlatılıyor"

Kurs merkezini okuldaki arkadaşlarından duyduğunu ve bunun üzerine kayıt yaptırdığını belirten Öğrencilerden Gülistan Dekak,"LGS'ye hazırlık olduğu için gelmek istedim. Geldim, çok memnunum. Burada hem arkadaş ortamımız iyi, hem de dersler çok güzel anlatılıyor. Evde tek başıma çalışamıyordum, onun için burayı değerlendirmek istedim” diye konuştu.

Kurs merkezinin yan tarafında, belediye bünyesinde hizmet veren Kütüphane'ye de gittiklerini kaydeden Dekak, "Oradaki kitaplardan faydalanıyoruz. Sessiz ortam olduğu için, orada da vakit geçirebiliyoruz. Öğle vakti okuldan çıkıyoruz. Evimiz uzak olduğu için, direkt buraya geliyoruz. Burada verilen yemek bizim açımızdan iyi oluyor. Buradan Vahap Başkanımıza ve öğretmenlerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Yapılan tekrarlar, dersleri daha iyi anlamamı sağlıyor"

Okul çıkışı zaman kaybetmemek için direkt kurs merkezine geldiklerini ve yemek ihtiyaçlarını da burada ücret ödemeden karşıladıklarını ifade eden Delila Kaya' da " Kurs merkezinde, okulda öğrendiğim konuları tekrar ediyorum ve böylece daha rahat öğreniyoruz. Burada arkadaş ortamı ile hocaların özen göstermesi çok güzel. İyi bir yerden mezun olmak istiyorum. Burada gerçekten iyi bir eğitim veriliyor ve bunun iyi değerlendirilmesini isterim” diye konuştu

Evde tek başına çalıştığında bazı konuları anlayamadığını belirten öğrencilerden Kemal Oğur ise "Okul çıkışı direkt buraya geliyorum. Hocalarla aram iyi, çok güzel anlatım yapıyorlar. Derslerimi daha iyi anlayabiliyorum. Okulda da bayağı bir gelişimimi gözlemledim. Direkt okuldan buraya geldiğimde kısa sürede karnımı doyuruyor ve yemekten sonra da hemen derse girebiliyorum" şeklinde konuştu.