Mersin'de 19 Mayıs coşkusu Sefo konseriyle taçlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler ve konserler tüm hızıyla sürerken, bayram coşkusu Sefo konseriyle taçlandı. Sevilen sanatçı Sefo, Mersinlilere unutulmayacak bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen konseri çok sayıda vatandaşla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi. Sefo konseri öncesi AG Band ve Batuhan Şaraplı sahne alarak, Mersinlilere müzik ziyafeti sundu. Dinleyenler, birbirinden güzel şarkılar eşliğinde eğlence dolu bir gece yaşadı. Sefo en sevilen şarkılarından biri olan ‘bilmem mi'yi seslendirirken, konser alanı dinleyenlerin telefon ışıklarıyla aydınlandı.

“Sefo sen ne kadar seviliyorsun böyle”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sefo'ya Mersin'i nasıl bulduğunu sordu. Sefo, “Çok güzel. Bu dördüncü gelişim zaten” dedi. Başkan Seçer de “Bakın, Mersin'e bir gelen, bir daha gitmek istemiyor. Aşık oluyormuş. Ne diyorsunuz çocuklar” diyerek dinleyenlere seslendi.

“Mersin geleceğe emin adımlarla yürüyor”

Konuşmasının devamında Başkan Seçer'in “Gerçekten muazzam. Çok renk kattın. Bugün kimi anıyoruz? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü” cümlelerini duyan coşkulu kalabalık, ıslıklar ve alkışlarla alanı inletti ve hep birlikte ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Başkan Seçer bunun üzerine, “Mersin böyle bir yer. Mersin çağdaş bir kent. Mersin güzelliklerin kenti. Mersin kardeşlik kenti. Biz burada huzur içerisinde yaşıyoruz. Mersin geleceğe emin adımlarla yürüyor. Mersin demokrat bir kent. Mersin Atatürkçü bir kent. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.