Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları 3 gün sürecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin yüzüncü yılını, birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 17 Mayıs'ta pop müziği sanatçısı Tuğba Yurt konseri ile başlayacak etkinlikler, 3 gün boyunca sürecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılının coşkuyla kutlanması için çok renkli etkinlikler hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesinin başladığı tarihin 100. yılının kutlamaları, tüm vatandaşların katılması amacıyla hem açık alanlarda hem de meydanlarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Cumhuriyet Gösteri Merkezi, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Forum Alışveriş Merkezi'nde 3 gün sürecek etkinlikler, Adnan Menderes Bulvarı Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü'nden Cumhuriyet Gösteri Merkezi'ne kadar bando eşliğinde gerçekleşecek gençlik yürüyüşü ve fener alayı ile taçlanacak.

Tuğba Yurt sevilen şarkılarıyla Mersin'de

17 Mayıs Cuma günü saat 21:00'de Özgecan Aslan Meydanı'nda pop müzik sanatçısı Tuğba Yurt konseri ile başlayacak etkinlikler, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günlerinde kurslar, eğitimler ve turnuvalar ile renkli görüntülere ev sahipliği yapacak.

100. yıl kutlamaları kapsamında bilinçli spor etkinlikleri, basketbol, futbol, tenis, voleybol, hentbol, güreş, ve taekwondo kurs ve eğitimlerinin yanında geleneksel okçuluk turnuvaları, jimnastik gösterileri, geleneksel oyunlardan çuval yarışı ve halat çekme, yoga ve pilates, kişisel gelişim uygulaması Falun Dafa gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kutlamalar kapsamında yine halk oyunları ve halkın da katılımıyla zumba dans gösterileri, çeşitli dans gruplarının gösterileri, modern halk dansları etkinlikleri ile

Mersinliler eğlenceli anlara tanıklık edecek.

Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeklerinin de verileceği festival kapsamında, tiyatro ve karaoke oyunları, keman virtüözü Hasan Gökçe Yorgun konseri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, Dr. Kamil Tarhan Orta Okulu

Öğretmenleri konseri ve konuk solist Çağdaş Anadolu konseri ile Mersin müziğe doyacak. Vatandaşlar, VR Mersin Standı ile Mersin'in eşsiz güzelliklerini sanal ortamda gerçek görüntüleri ile inceleme fırsatını da bulacak.

Fener alayı ve yürüyüş

19 Mayıs'ın coşkusu, saat 21:00'de Adnan Menderes Bulvarı Yenişehir Kampüsü karşısındaki Amfi Tiyatro'dan Cumhuriyet Gösteri alanına kadar gençlik yürüyüşü ve fener alayı ile sürecek. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde devam edecek etkinlik programında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanları halka seslenecek.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı isimli gösterinin hemen ardından Kent Orkestrası tarafından verilecek konser ile Mersinliler günün son saatlerine kadar kurtuluş coşkusunu yaşayacak.