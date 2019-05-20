Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutladı.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin 100. yılı, Mersin'de 3 gün boyunca devam eden ‘Gençlik Festivali' kapsamında sportif etkinliklerden dans gösterilerine, konserlerden tiyatro ve karaokeye kadar birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı.

Spor, dans, müzik ve eğlence bu festivalde

Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde sabah saat 07.30'da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Bilinçli Spor Etkinliği ile başlayan faaliyetler, basketbol, futbol, tenis ve voleybol kursu eğitimleri, çuval yarışı ve halat çekme yarışı gibi faaliyetlerle devam etti. Büyükşehir Belediyesi Spor Akademileri öğrencileri, hem açık alanda arkadaşlarıyla eğlendi hem de kurslarını tamamladı. Basketbol, geleneksel okçuluk, futbol, tenis ve voleybol kursu turnuvalarının ardından, Mersin Sanat Akademisi Halk Oyunları gösterilerini sergiledi.

Akşam saatlerinde ise zumba dans gösterisi, yoga, pilates, kişisel gelişim uygulaması, Falun Dafa gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Yine Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde Ziçev Mersin Dans Grubu gösterisi, Mersin Üniversitesi Modern Halk Dansları gösterisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Orta Oyunu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Showu, Kent Orkestrası Konseri, Dr. Kamil Tarhan Orta Okulu Öğretmenleri Konseri ve Konuk Solist Çağdaş Anadolu Konseri ve kararoke yarışması ile gece sona erdi.

Ayrıca Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde verilen konserde, Mersinli dünyaca ünlü keman virtüözü Hasan Gökçe Yorgun ile piyanist Jiao Li Mersinliler ile buluştu. Sahnede inanılmaz bir konsere imza atan ikili, seyircilere keyif dolu dakikalar yaşattı. İkilinin performansı dinleyenler tarafından büyük alkış toplandı.

Vatandaşlar aynı zamanda Kültür Merkezi'nde kurulan VR Mersin Standı ile de Mersin'in doğal ve tarihi güzelliklerini sanal ortamda inceleme fırsatı buldu.