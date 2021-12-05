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Mersin'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’de 19 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşı tarafından evinin damında bıçaklanarak öldürüldü.

Mersin'de 19 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşı tarafından evinin damında bıçaklanarak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 19 yaşındaki Yusuf Gursul isimli genç, çıkan tartışma sırasında evlerinin damında arkadaşı Mustafa E. (20) tarafından bıçaklandı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kaçan şüpheli kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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