İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince iki ayrı şahsın evinde yapılan aramada, 191 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince iki ayrı şahsın evinde yapılan aramada, 191 litre sahte içki ele geçirildi.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliağa Mahallesi'nde bir şahsın sahte içki üretimi yaptığı istihbaratı üzerine, şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, varil içerisinde 120 litre sahte içki ele geçirildi.


Yine Tarsus ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde bir başka şahsın evinde yapılan aramada ise 36 şişe halinde 71 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.