Mersin'de 2 araçta 6 bin 17 ectacy uyuşturucu hap ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. 2 yıldır yaptıkları başarılı çalışmalar ve operasyonlarla Türkiye'de birinci olan Mersin Narkotik, bu yılda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin yaptıkları 2 ayrı çalışmada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. D 400 Karayolu üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 4 bin 487 adet ectacy uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yine farklı bir uygulamada batı illerinden Mersin'e gelen şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yapan ekipler, bin 530 adet ectacy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.