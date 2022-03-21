İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 2 ayda 427 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mersin polisi, son 2 ayda yaptığı çalışmayla hırsızlık olaylarını yüzde 20 oranında azalttı, 427 şüpheliyi yakaladı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 2022 yılının ilk 2 ayında evden, işyerinden ve otodan hırsızlık olaylarında aydınlatma oranı yüzde 50 yükseltti. Polis, olay sayılarını yüzde 20 oranında azaltırken yapılan çalışmalarda 427 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.


Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle mahallelerde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin geceleri aktif, görünür olmasının hırsızlık olaylarını caydırıcı olmasında önemli bir rol oynadığı bildirildi.

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