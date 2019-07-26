Mersin'de 2 bin öğrenciye üniversite için danışmanlık desteği

Tercih danışmanlığı desteği programına bugüne kadar 2 bine yakın öğrenci katıldı. 29 Temmuz'da sona erecek programda yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Gençlerin gelecek planlamalarına destek sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 20 Temmuz'da Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak'ın konuşmacı olarak katıldığı “21. Yüzyılda Gençlerin Meslek ve Kariyer Yolculuğu” konferansı gerçekleştirilmişti. Konferansın hemen ardından 21-25 Temmuz arasında ise “Meslek Tanıtım Günleri” düzenlenmişti. Bu çerçevede, 20 Temmuz'da başlayan tercih danışmanlığı desteği, 29 Temmuz'a kadar devam ediyor. Bu programda, üniversite adayı gençlere uzman danışmanlar eşliğinde tercih desteği sağlanıyor. Üniversite tercih döneminin genç adaylar tarafından sağlıklı sonuçlanması ve gençlerin bu süreçte kaygı derecelerinin minimum seviyede tutulmasının hedeflendiği etkinlik, fırsat eşitliği sağlanması amacıyla da ücretsiz gerçekleştiriliyor. Tercih danışmanlığı desteği 29 Temmuz tarihine kadar 10.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. “Doğru tercih yapmak üniversiteye girmek kadar önemlidir” ve “seçilen meslek bir ömür boyu yapılacağı için bireylerin bazı faktörleri değerlendirmesi gerekmektedir” mottolarıyla hayata geçirilen meslek tanıtım günleri ve tercih danışmanlığından yaklaşık 2 bin öğrenci fayda sağlarken, Anamur ve Bozyazı gibi Mersin'in en uzak ilçelerinden de genç üniversite adayları katılım sağladı.

Öte yandan, çevre illerden tatil için Mersin'i seçen genç tatilciler de tercih danışmanlığından yararlandı. Meslek tanıtım günleri çerçevesinde alanında uzman isimler, gençleri tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi sık tercih edilen meslekler hakkında bilgilendirirken, gençler de anlatılan meslekler hakkında akıllarına takılan soruları sorma fırsatı yakaladı. Tercih danışmanlığından yararlanan genç üniversite adayı Ramazan Mert Akın, “Kafamda istediğim tek bölüm vardı. Daha farklı alanlarda da gelişebilirim diye yönlendirdiler. Buraya gelmeden önce istediğim, Ege Üniversitesi'nde Biyokimya bölümüydü. Buraya gelince mühendislik ve hemşireliğe de puanımın yettiğini, bu alanlarda da gelişebileceğimi söylediler. Olabilir, aralarından eleyip yazacağım onları da" dedi.

Hukuk Fakültesi tercih etmeyi düşünen Fatma Dürmüş ise “Listeyi yapmakta kararsızdım. Açıkçası bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Gayet iyi ilgileniyorlar. Listeyi çok karışık yapmıştım. Hocalarımız sayesinde daha iyi oldu. Şimdi listem hazır. İlk sıramda İzmir var. Gayet iyi bir liste hazırladık. Çok teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Çünkü mezun oldum ve gidebileceğim bir rehberlik hocası yoktu. Bu etkinlik ücretsiz. Ekonomik durumu olmayanlar, dershaneye gitmeyenler, imkanı olmayan insanlar buraya gelebilirler" diye konuştu.

Üniversite adayı gençlere tercih danışmanlığı hizmeti sunan rehber öğretmenlerden Emel Uyar, danışmanlar ekibi içerisinde olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "Tercih danışmanlığı bürosunda, böyle bir ekibin içinde olmaktan gerçekten mutluyum. Öncelikle Başkanımıza, Büyükşehir ekibine böyle bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdukları için teşekkür ederim. Çünkü öğrencilerimiz tercih süresince ebeveynler, özel koşullar, üniversiteler ve mesleklerden oldukça heyecanlı bir dönemdeler. İster istemez bilgi eksiklikleri olabiliyor. Biz burada bu hizmeti veriyoruz. Üniversitelerin özel koşullarını, nasıl tercih yapılır, hangi bölümün avantajları var, dezavantajları var; biz bunları anlatıyoruz. Bazen öğrencilerimizde şununla karşılaşıyoruz. Bir mesleğe karar veriyorlar fakat kendilerine ne kadar uygun olup olmadığını bilmiyorlar. Biz tabii ki pozitif yönlendirme yapıyoruz. Israrcı olmak doğru bir şey değil veya dayatma yapmıyoruz. Bilgilendiriyoruz, onun tercihine bırakıyoruz. Fikri değişen birçok öğrencimiz oldu ve öğrencilerimiz tercihlerini yaptıktan sonra belediyenin böyle bir imkan sunması onları da çok mutlu etti. Mersin, biliyorsunuz ki turizme çok açık bir bölge. Şehir dışından yazlık imkanları olanlar da geliyor. Konya'dan, Adana'dan, Hatay'dan da gelenler var. Burada böyle bir tercih imkanı bulabileceklerini hiç düşünmeden geldiler ama giderken de çok mutlu, bilgili ve teşekkür ederek ayrıldılar" şeklinde konuştu.

Fırsat eşitliği çerçevesinde etkinliğin ücretsiz sağlandığını vurgulayan Uyar, "Burada hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Herkesin imkanları farklıdır. İmkanları doğrultusunda veya imkanı olmayan öğrenciler açısından hakikaten çok önemli bir bilgilendirme oldu. Bu yüzden çok daha fazla memnun kaldılar" ifadelerini kullandı.