Mersin'de 2 katlı eski binanın yıkımı gerçekleştirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bahşiş Mahallesi'nde, ekonomik ömrünü tamamlamış Hazineye ait 2 katlı binanın yıkımı kontrollü olarak yapıldı.

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanında, madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için sosyal sorunlara da yol açan metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından Nacarlı Bahşiş Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan Hazineye ait 2 katlı binanın yıkım çalışmasını gerçekleştirdi.

Geçmişte Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık ocağı olarak kullanılan, daha sonrasında da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen, ancak geçen zaman içinde ekonomik ömrünü tamamlayan 2 katlı bina, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ve belediyeye resmi başvurusu üzerine, gerekli güvenlik önlemleri alınarak iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Yıkımdan sonra ortaya çıkan tonlarca atık, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.