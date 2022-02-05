Mersin'de 2. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası yapılacak

Mersin Masa Tenisi Kulübü'nün düzenlediği ve Büyükşehir Belediyesinin katkı sunduğu Mersin 2. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası, 12-13 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Mersin 2. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası, 12-13 Şubat'ta Mersin Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından yapılacak. Turnuvaya 30 yaş üstü sporcu lisansı veya sağlık raporu ibraz eden herkes katılabilecek. Pandemi nedeniyle katılmak isteyen vatandaşlardan HES kodu veya turnuva öncesi son 3 gün içerisinde alınmış PCR testi sonucu da istenecek.

Yarışmalar, erkek-kadın ferdi ve erkek, kadın ve mix çift olarak yapılacak. Turnuvaya katılmak isteyen vatandaşlar, turnuva ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.ttmersin.com adresi üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca aynı adres üzerinden kayıt da yapılabilecek.