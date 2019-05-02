Mersin'de 20 bin 750 yırtıcı ormana bırakıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek zarar verip ağaçların gelişmesini engelleyen ve artım kayıplarına neden olan çam kese böceği ile biyolojik mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Bölge Müdürlüğü tarafından çam kese böceğinin yırtıcısı Calosoma Sychopanta erginlerini doğadan toplanarak laboratuvar ortamında üretime alınmıştı.

Günde ortalama 4-5 adet çam kese böceği yiyerek beslenen Calosomalar, 2019 yılı için 20 bin adet olan yırtıcı üretimi programına karşılık 20 bin 750 adet üretildi. Laboratuvar ortamında yaklaşık 3 hafta beslenen yırtıcı larvalar, biyolojik mücadele kapsamında çam kese böceklerinin yoğun olduğu ormanlık alanlara bırakıldı.