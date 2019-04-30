Mersin'de 20 dakikada 2 kapkaç

Mersin'de 20 dakika içinde bir teşebbüste kalan 2 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alının 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi, Sağlık Mahallesi'nde annesiyle birlikte yürüyen B.G.'nin boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen şüpheliler başarısız olunca hızla olay yerinden kaçtı. Durumu polise bildiren mağdur kadının verdiği eşkal üzerinde çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın üzerinden 20 dakika sonra aynı eşkaldeki 2 şüphelinin bu sefer Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nde bir kapkaç olayını gerçekleştirdiği ihbarını aldı.

Olay yerine geçen ekipler, 2 zanlının yolda yürüyen B.D.'nin elindeki cep telefonunu alarak kaçtığını tespit etti. Zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir araştırma ve inceleme yapan ekipler, 2 şüpheliyi Cami Şerif Mahallesi'nde yakaladı. Zanlıların üst aramalarında, kapkaç yöntemiyle çaldıkları cep telefonu bulundu. Üzerinden kimlik çıkmadığı için kendisini H.İ.Ç. olarak tanıtan şüphelinin, isminin M.U. olduğu ve 2 kapkaç olayından daha arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.