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Mersin'de 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin’de durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde 200 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde 200 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sırasında, Kuzucubelen Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınarak durdurulan araç içerisindeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında idli işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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