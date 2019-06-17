Mersin'de 2020-2024 dönemi stratejik plan hazırlıkları başladı

2020-2024 yılı stratejik planının hazırlanması için oluşturulacak kurullar, çalışma grupları ve yol haritasının belirlendiği toplantıda konuşan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı olmak için her türlü önlemi alacaklarını ve planlamanın bu doğrultuda şekilleneceğini söyledi. Tüm kent bileşenlerinin bu stratejik plana dahil olmasını isteyen Seçer, katılımcılığı esas alacaklarını ve bunu sözde değil, özde bir çalışmayla gerçekleştireceklerini belirtti.

“Türkiye'ye örnek olabilecek ve uygulamada da hayat bulacak bir plan hazırlayacağız”

Bu dönem her şeyi ciddiyetle ele alacaklarını ifade eden Seçer, “Biz bu halka söz verdik. Hizmetlerimizi hiçbir ayrım yapmadan, şehrimizin tüm bileşenlerinin istek, görüş ve önerileri doğrultusunda gerçekleştirerek başaracağız. Hiçbir kuşkumuz ve şüphemiz yok. Hep birlikte çalışacağız ve başarılı olacağız. İstediğimiz hedefe ulaşmak için ise yol haritamızı, planlarımızı bu doğrultuda şekillendireceğiz. Bu nedenle stratejik plan hazırlıklarımızı ciddiyetle ele alıyoruz ve Türkiye'ye örnek olabilecek ve uygulamada da hayat bulacak bir plan hazırlayacağız” dedi.

Stratejik planın öneminden bahseden Başkan Seçer, “Stratejik plan hazırlanmasının zorunluluğu bir kenara, stratejik plan belediyeler açısından son derece faydalı bir iyi yönetim aracı ve anahtarıdır. Stratejik yönetim, bir kurumun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim şeklidir. Stratejik planlama yaklaşımı ile politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılmasıdır. Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi sağlanmaktadır. Stratejik plan çalışmaları idarelere değer kattığı gibi, faaliyetlerin daha planlı yürütülmesini, başarı veya başarısızlıkların takibini, amaç ve hedeflerin belirlenerek, kurumsal sinerjinin yaratılması sonuçlarını da doğurmaktadır” diye konuştu.

“Sadece bütçeye bakarak kendimizi sınırlamayacağız”

Stratejik planı hazırlarken halkın, muhtarların, STK'ların, mesleki örgüt ve odaların görüşlerini alacaklarını belirten Seçer, “Tüm görüş ve önerileri alacağız. Bu görüş ve önerileri kendi seçim bildirgemizdeki vaatlerimizle bütünleştirip bütçemizle denkleştireceğiz. Bu planda halkımızın önceliklerine el atacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli bir yol haritası çizeceğiz. Biz sadece bütçeye bakarak kendimizi sınırlamayacağız. Bütçe dışı yatırımlar, krediler ve kendi içinde finansı olan yatırımlarla Mersinimize hizmet yapacağız. Bu konuda arkadaşlarıma güveniyorum. Çok iyi bir planın hazırlanacağına da inanıyorum. Herkes bu kentin değerlerine, insanına sahip çıkmak zorundadır. Çalışan mesai arkadaşlarımın bu konuda çok hassas ve duyarlı olduklarına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Kurulların çalışma esasları belirlendi

Başkan Seçer'in konuşmasının ardından Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, planın önemi ve bu dönem stratejik plan uygulamalarındaki değişiklikler konusunda bilgi verdi. Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel ise geçmiş dönemlerde yapılan eksikliklerin bu planda giderileceğini ve örnek bir çalışmanın ortaya çıkacağını belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, katılımcılığın esas alınması, uygulanabilir bir planın hazırlanması, hedeflerin ve performans değerlerinin örtüşmesi için çok titiz bir çalışmanın gereği üzerinde görüşlerini bildirdi.

Stratejik Planın hazırlanması ve aşamaları konusunda bir sunum gerçekleştiren Strateji Geliştirme Şube Müdürü Nergis Kurtuluş ise bu dönem stratejik planın yanında Stratejik Eylem Planının da hazırlanacağını belirtti.

Daha sonra diğer gündem maddelerinde, kurulların çalışma esasları görüşülerek belirlendi.