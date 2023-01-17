Mersin'de 2022 yılı kültür ve sanatla geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 2022 yılında da kültür ve sanatı tüm Mersin'e yaydı. Büyükşehir, yıl boyunca tiyatro gösterimleri, konserler, festivaller, söyleşiler ile vatandaşları hem kültürel hem de sanatsal etkinliklerle buluşturdu.

Şehir Tiyatrosu hem kent merkezinde hem de turne çerçevesinde gidecekleri ilçelerde de ‘perde' dedi. Oyunların prömiyerleriyle de seyircisini selamlayan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, hem sahne performansları hem dekor hem de kostümleriyle göz doldurdu. Şehir Tiyatrosu, 2022 yılı içerisinde turne çerçevesinde ilçelerin yanı sıra Kıbrıs, Hatay, İzmir, Adana, İstanbul ve Uşak'ta da oyunlarını sergiledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü çerçevesinde sanatı kente yaydıklarını belirterek, “Dolu dolu bir yıl yaşadık. Yaptığımız temsillerle, gösterilerle, turnelerle ve festival katılımlarıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sadece ilimizde değil, ülkemizde de adından övgüyle söz ettirdi. Bu yıl içerisinde Kıbrıs'tan Kırşehir'e, İstanbul'dan İzmir'e birçok kente, Mersin Şehir Tiyatromuzun temsilleriyle gittik. Dolu dolu geçen bir repertuvar oluşturduğumuz için de yaptığımız bu çalışmalar gerçekten çok ses getirdi. Aynı zamanda büyük ödüller de aldık. Şehir Tiyatrosu oyunlarla, performanslarla, aynı zamanda oyuncularımızla, arka tarafta ekibin oluşturduğu çalışmalarla şu ana kadar 29 tane ödüle layık görüldü. Biz aynı zamanda dezavantajlı bölgelerde, okullarda yaptığımız çocuk oyunlarıyla da şehrimizdeki sevgili çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza temsillerimizi tanıtma ve izletme fırsatı bulduk. Şehir Tiyatrosu olarak 2023'te de yine turnelerimizle, festival katılımlarımızla başka şehirlerdeki gösterilerimiz ve şehrimizdeki gösterilerimizle, adımızdan övgü ile söz ettirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kültürel Etkinlikler ve Sanat Toplulukları Şube Müdürlüğü'nün içinde kent orkestrası, Türk halk müziği, Türk sanat müziği orkestrası, halk oyunları ekibi, bando topluluğunun yer aldığını belirterek, sanatçı alımlarıyla tüm sanat topluluklarının kadrolarını güçlendirdiklerini aktaran Özdülger, “Türk halk müziği, Türk sanat müziği konserlerimizle, halk oyunları gösterilerimizle, sanatsal etkinliklerimizi vatandaşlarımızla bütünleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli bir program yaparak da bu çalışmaları hareketlendiriyoruz” diye konuştu.

‘Kleopatra' temasıyla ilkinin gerçekleştiği ‘Uluslararası Tarsus Festivali', ‘Mut Ot Festivali', ‘Gençlik Festivali' gibi festivallerle kente hareket kattıklarını, 7'den 70'e herkesin bu festival programlarında eğlendiğini ve kültür etkileşimi yaşandığını söyleyen Özdülger, “2023 için dolu dolu festivaller, şenlikler ve etkinlikler hazırladık. 2023'te yeni etkinlikler, yeni festivallerle şehrimizle bütünleşmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ulusal ve uluslararası festivallere katılarak, kentimizin tanıtımına katkı sunuyoruz”

Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün içinde, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ile Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nun (TADEKA) yer aldığını ve 2022 yılında bu kurullar ile birçok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Özdülger, “Aynı zamanda sinema ofisi ile kent tarihi araştırmaları üzerine bir ofis kurulması ile ilgili de çalışmalar yapılıyor. Onunla ilgili dökümanlar, objeler, belgeler toparlanıyor ve ileriki süreçte müzelerimizi oluştururken de bunların içeriğinin oluşturulması sağlanacak” dedi.

Özdülger, kurulacak olan sinema ofisine de çok önem verdiklerini ve çalışmaların hızla sürdüğünü anlattı. Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Mersin'deki 15 kazıya destek verdiklerini belirten Özdülger, “Mersin ören yerleriyle, turizmiyle, arkeolojisiyle, tarihiyle dolu dolu bir şehir olduğu için, bu anlamda bu kazılara destek vermek bizim için önemli. Aynı zamanda Mersinimizi sadece ülkemizde değil, yurtdışında da tanıtmayı hedefliyoruz. Bu noktada yaptığımız çalışmalarımız var. Önemli uluslararası fuarlara katılımlarımız var. Bunların arasında yer alan 5. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 8. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 16.TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi ile Hatay İlinde gerçekleşen Expo 2021 Hatay Medeniyetler Bahçesi, Mersin'in tanıtımını sağladı” ifadelerini kullandı.

Her yaştan Mersinliye okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını ve Mersin'e okuma salonları kazandırdıklarının da altını çizen Özdülger, “Burayı bir üniversite, gençlik kenti yapmayı hedeflediğimiz için, üniversiteye hazırlanan öğrencilere okuma salonları açmayı hedefledik. 24 saat çalışmak isteyen, kitap okumak isteyen, ödevlerine veya sınavlarına hazırlanmak isteyen herkese hitap etmek üzere organize ettik. Bu da Başkanımızın öngörüsü ve isteğiyle oldu. Bu anlamda kendimizi gerçekten çok iyi hissediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.