Mersin'de 23 Nisan coşkusu

MERSİN (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü, Mersin'de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende, rengarenk boyalı yüzleri, ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusu yaşayan çocuklar, sergiledikleri gösterilerle de renkli görüntüler oluşturdular.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, sabah saat 9.00'da Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar, buradaki törenin ardından Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun seslendirdiği şarkılara, salonu dolduran yüzlerce çocuk, ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ederek bayram coşkusu yaşadı.

Konserin ardından başlayan resmi törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

“23 nisan 1920, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının tarihidir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Koca, “Bu güzel günün ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 23 nisan 1920, vatanımızın 4 tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının tarihidir. ‘Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' düşüncesiyle Kurtuluş Savaşı'nı başlatan aziz milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen, ayağına pranga vurulmasına izin vermemiş ve o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirmiştir. Milli iradenin doğduğu, istiklal harbimizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda bağımsızlığımızın sembolüdür. Bizler, 23 Nisan'da çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini vermekteyiz” dedi.

Çocuklara da seslenen Koca, “Sevgili çocuklar, bugünün kahramanı sizlersiniz. Yarınımızı kuracak olan kahramanlar da sizler olacaksınız. Şu bulunduğunuz zamanı ve şartları daha iyi kullanarak, geleceğimizi daha ileriye taşımalısınız. Kendinizi bilim, teknik, fen alanlarında ve diğer alanlarda yetiştirmeniz çok önemlidir. Ancak, bundan daha önemlisi, kendinizi ahlaki bakımdan geliştirebilmenizdir. Tarihini, bilen, ona sahip çıkan, bu ülkenin bağımsızlığının hangi şartlarda kazanıldığını unutmayan bir nesil olmak zorundayız. Sizlerin bugün rahat bir hayat yaşayabilmeniz için hiç düşünmeden kendi canından vazgeçen atalarımızı unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümelisiniz. Bu şanlı ve aziz vatanımıza layık olmak ancak bununla mümkündür” diye konuştu.

Koca'nın konuşmasının ardından, Vali Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Gürbüz ve Başkan Seçer, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Tören daha sonra anaokulu öğrencileri ve ilkokul öğrencilerinin hazırladıkları birbirinden renkli dans ve halk oyunları gösterileriyle renklendi. Salonu dolduran çocuklar, gösterilere büyük bir coşkuyla eşlik ederken, özellikle miniklerin ritim ve dans şovları büyük alkış aldı. Down sendromlu bir öğrencinin 23 Nisan şiiri ile bedensel engelli bir öğrencinin İstiklal Marşı şiirini okumaları da salondaki coşkuyu artırdı. Yüzleri rengarenk boyalı çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşadı.