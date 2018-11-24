Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğretmenler gününe özel video gösterimi yapıldı.

"Öğretmenlerimiz Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor"

Törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, insanların ömrünün dörtte birinin öğretmenlerle beraber geçtiğini söyleyerek, "Bizleri yetiştiren, hayata hazırlayan, sahip olduğumuz bütün güzellikleri aşılayan değerli öğretmenlerimizdir. Bu yüzden öğretmenlerimize minnet borcumuz var. Her sanatkar sanatını bir ham madde üzerinde gösterir. Kuyumcu altını işliyor bir değer oluşturuyor, marangoz bir ağacı işliyor bir değer oluşturuyor, öğretmenlerimiz ise bir insan yetiştiriyor. Öğretmenlerimiz Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da bugünün tüm öğretmenlerin hizmetlerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gün olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından Vali Su, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerini takdim etti. Öğretmen adaylarının yemin etmesi ve çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program, öğretmenler korosunun konseriyle sona erdi.

Öğretmenler günü Bozyazı'da da kutlandı

Öğretmenler günü Bozyazı da da kutlandı. Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Buradaki törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, öğretmenin öğrencilerine ve bütün topluma aydınlanmada liderlik yapma misyonuna sahip olduğunu, bu nedenle sürekli kendini geliştirerek, yenilikleri ise yakından takip edip, mesleğinin onurunu ve şerefini koruması gerektiğini söyledi. Sezgin, "Bugün, tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür" ifadelerini kullandı.