İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de 25 adet bronz sikke ele geçirildi

Mersin’de tarih eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 2 mermer mimari yapı taşı ile 25 adet bronz sikke ele geçirildi.

Mersin'de tarih eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 2 mermer mimari yapı taşı ile 25 adet bronz sikke ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesi Alataş Mahallesi'nde, elinde bulanan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 şahsı tespit eden ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Bir süre takipten sonra şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılar aramada 2 mermer mimari yapı taşı ile 25 adet bronz sikke ele geçirildi.


Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürülürken, ele geçirilen eserler de incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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