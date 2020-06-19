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Mersin'de 25 adrese kumar operasyonu

Mersin polisinin 25 adrese düzenlediği operasyonda kumar oynayan şahıslara toplam 71 bin 50 lira para cezası kesilirken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar hakkında da adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayan, oynatan yerler, kahvehaneye dönüştürülen ikametleri izlemeye aldı. Son bir aylık çalışma sonucunda 8 ikamet ile 17 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 57 bin 571 lira para ele geçirildi. 74 şahsa kumar oynamak, oynatmaktan adli işlem yapılırken, kumar oynayan şahıslara toplam 71 bin 50 lira idari para cezası kesildi. Haklarında adli işlem yapılan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Öte yandan, ikamet ve iş yerlerinde oyun oynayarak sosyal mesafeye uymayan 270 şahsa ise kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 850 bin 500 lira para cezası uygulandı.


Ayrıca 4 iş yeri de mühürlenerek, faaliyetten men edildi.

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