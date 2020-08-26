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Mersin'de 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 3 yabancı uyruklu şahsın evlerinde bandrolsüz nargile tütünü olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen evde arama yapan ekipler, 273 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 70 adet 500 gram paketler halinde toplam 35 kilogram nargile kömürü, 150 adet boş nargile paketi ve 1 adet elektronik terazi ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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