Mersin'de 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Mersin'de 2 adreste yapılan aramalarda 1 kalaşnikof uzun namlulu silah ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda M.E. isimli şahısta uzun namlulu silah ve tüfek olduğu belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 AK-47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu silah, 2 AK-47 şarjörü, 81 adet AK-47 fişeği, 1 AK-47 seyyar dipçik, 2 ruhsatsız av tüfeği, 348 av tüfeği fişeği, 1 dipçik, 1 güvenlik kamera kayıt cihazı ile 1 USB disk ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.