Mersin'de 3 ayda 197 bin bitki toprakla buluşturuldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak şehrin ana arterlerinde bulunan cadde ve bulvarları ağaçlandırmayla işe başlayan ekipler, kaldırımlardaki ağaçların bakımını sağladı. Kaldırım ve refüjler içerisinde bulunan ve çeşitli nedenlerle gelişim gösterememiş ağaçlar yenileri ile değiştirildi. Birim bünyesindeki ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarları tarafından durumu gözlemlenerek değiştirilmesi belirlenen ağaçlar kontrollü bir şekilde yerlerinden söküldü. Yerlerine toprak ve zemin yapısı değerlendirilerek uygun bulunan yeni ağaçlar dikildi.

Rengarenk bir Mersin için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2022 yılının ilk üç ayında binlerce çiçeği de toprakla buluşturdu. Bölge ve semt gözetilmeksizin yapılan çalışmalarda kent merkezindeki kavşak ve refüj başlarına menekşe, balıkağzı, çuha, portakal nergisi, gazanya, Çin karanfili, bellis, kalanchoe, ipomea, ırisina, şakayık ve şebboy gibi çiçek türlerinden oluşan 177 bin 154 adet mevsimlik ve çok yıllık bitki, peyzaj mimari sanatının çeşitli figürleri kullanılarak şehrin muhtelif yerlerine dikildi.

Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli başta olmak üzere kentin tüm ilçelerinde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yürüten ekipler, ana arterlerde bulunan kavşak ve refüjlere yoğunlaştı. Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı eski Çocuk Hastanesi Kavşağı, Diş Hastanesi Kavşağı ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis içerisine, Yenişehir'deki Demokrasi Katlı Kavşağı ve Yenişehir Belediyesi Kavşağı'na, Mezitli ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı, Babil Köprüsü, 34. Cadde, 156. Cadde, Afetevler Mezarlığı, Yenişehir Engelsiz Yaşam Merkezi, Akbelen Mezarlığı, Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kültür Park içerisindeki peyzaj çalışmalarında da çok sayıda çiçek, ağaç ve çalı dikimi yapıldı.