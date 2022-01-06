Mersin'de 3 bin 251 günübirlik ev denetlendi

Yapılan denetlemelerde 648 bin 966 lira ceza kesilirken, 27 firmanın faaliyete son verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyette bulunan konaklama ve günübirlik tesisleri denetlemeyi sürdürüyor. 2021 yılında 3 bin 251 denetim yapan ekipler, 20 konaklama firmasına 196 bin 640 lira, 26 günübirlik ev adı altında faaliyet gösteren iş yerine 452 bin 326 lira para cezası keserken, 27 firmanın ise faaliyete son verildi.

Dün gecede eş zamanlı denetim yapan ekipler, eksiği bulunan firmalara cezai işlem uyguladı.