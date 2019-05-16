Mersin'de 3 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada, yatak odasındaki kadın çantasının içerisinde 3 bin 66 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, yatak odasında kapı arkasındaki kadın çantasının içerisinde gazete kağıdına sarılı vaziyette, poşetler içerisinde 3 bin 66 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.